Лось погиб при столкновении с Kia на югорской трассе

В ХМАО произошло очередное ДТП с лосем. Аварий случилась утром накануне, 2 июля, на 295 км автодороги «Югра» в Советском районе. По данным региональной ГИБДД, 66-летний водитель Kia сбил лося, после чего автомобиль съехал в кювет.

От удара лось погиб, а водитель и пассажир машины получили травмы.

Ранее сообщалось, что на дорогах ХМАО за период с 24 по 26 июня произошло три ДТП с лосями. Все три лося погибли, люди не пострадали. В региональном Природнадзоре призвали водителей быть осторожными и не терять бдительность на дорогах.