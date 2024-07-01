В Югре за три дня произошло три ДТП с лосями

На дорогах ХМАО за период с 24 по 26 июня произошло три ДТП с лосями. Все три лося погибли, люди не пострадали, сообщили в пресс-службе регионального Природнадзора.

Сразу два ДТП произошло ночью 26 июня. В первом случае животное резко выбежало на трассу «Югра» (Ханты-Мансийск – Советский) и врезалось в бок автомобиля. Лось сломал рога и получил иные травмы, которые привели к его гибели. Вторая авария случилась на дороге Ханты-Мансийск - Нефтеюганск. Лось также получил смертельные ранения, автомобиль - незначительные повреждения.

Специалисты подчеркивают, что массовая сезонная миграция лосей закончилась, но сохатые продолжают выбегать на дорогу из-за жары и обилия кровососущих насекомых. При температуре +20 °С лоси испытывают дискомфорт, а при +27 °С их сердце может даже остановиться. Из-за этого парнокопытные спасаются в водоемах, а вечером отправляются на поиски пищи.

«В основном из леса бегут молодые животные (2-3 года). Они менее осторожны, чем взрослые, в связи с чем и оказываются под колесами. Спасти лосей после ДТП почти нереально», - отметили в Природнадзоре.

Там добавили, что практически все аварии с лосями происходят в ночное время, даже в период «белых ночей». В ведомстве призвали водителей не терять бдительность на дорогах и проявлять осторожность.