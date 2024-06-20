В Сургутском районе жители фенольных и аварийных домов переехали в новые квартиры

В Сургутском районе продолжается расселение фенольных и аварийных домов. Ключи от новых квартир семьям из Белого Яра вручил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Дом был сдан осенью прошлого года. В нем 233 квартиры, из них 177 помещений администрация района выкупила под переселение из фенольного и аварийного жилья», – рассказал Андрей Трубецкой.

⁣ В этом году в Сургутском районе на переселение граждан из аварийного и фенольного жилья из консолидированного бюджета выделено порядка 1, 9 млрд рублей. Это рекордный для муниципалитета объем средств, полученный уже на начало года, уточнили в мэрии.

В 2024 году Югра стала лидером среди регионов страны по числу переселенных из аварийного жилья граждан. За последние 5 лет более 50 тысяч югорчан переехали в новые дома.