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Жители Сургутского района покидают фенольные дома

В Сургутском районе жители фенольных и аварийных домов переехали в новые квартиры

Жители Сургутского района покидают фенольные дома
Фото: телеграм-канал Андрея Трубецкого

В Сургутском районе продолжается расселение фенольных и аварийных домов. Ключи от новых квартир семьям из Белого Яра вручил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Дом был сдан осенью прошлого года. В нем 233 квартиры, из них 177 помещений администрация района выкупила под переселение из фенольного и аварийного жилья», – рассказал Андрей Трубецкой.

⁣ В этом году в Сургутском районе на переселение граждан из аварийного и фенольного жилья из консолидированного бюджета выделено порядка 1, 9 млрд рублей. Это рекордный для муниципалитета объем средств, полученный уже на начало года, уточнили в мэрии.

В 2024 году Югра стала лидером среди регионов страны по числу переселенных из аварийного жилья граждан. За последние 5 лет более 50 тысяч югорчан переехали в новые дома.


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Сегодня в 16:03, просмотров: 90, комментариев: 0
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