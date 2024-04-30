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Югру признали лидером в стране по расселению аварийного жилья

Свыше 50 тысяч югорчан покинули аварийные дома за последние 5 лет

Югру признали лидером в стране по расселению аварийного жилья
Фото: ru.freepik.com

Югра стала лидером среди регионов страны по числу переселенных из аварийного жилья граждан, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», за последние 5 лет более 50 тысяч югорчан переехали в новые дома, а в общей сложности по всей стране было расселено почти 11,8 млн кв. метров ветхого фонда», - говорится в сообщении.

Второе место у Пермского края, где новое жилье получили 47 тысяч человек. На третьем месте расположился Ямал, где аварийное жилье покинули почти 44 тысячи жителей.

В прошлом году Югра заняла третье место в России по расселению аварийного жилья.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 85, комментариев: 0
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