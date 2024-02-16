Члены УИК расскажут жителям ХМАО о предстоящих выборах президента

В ХМАО с 17 февраля по 7 марта пройдет всероссийский проект «ИнформУИК». Около трех тысяч членов участковых избирательных комиссий (УИК) придут к югорчанам домой и расскажут о предстоящих выборах президента РФ, сообщает телеграм-канал администрации Сургутского района.

«Члены УИК расскажут о датах и времени голосования, сориентируют по адресам избирательных участков, разъяснят, когда и где можно подать заявление о голосовании по месту нахождения, примут заявление о голосовании на дому», - сказано в сообщении.

На членах УИК будут белые шарфы с логотипом выборов, бейдж с фото обходчика и печатью, нагрудный знак в виде галочки в цветах российского триколора, а также планшет для записи и сумка-портфель.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать можно будет за одного из четырех кандидатов: действующего президента Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ). Для Путина, который избирался главой государства в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах, эти выборы станут пятыми.

Ранее Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в президенты Борису Надеждину. В подписях за его выдвижение члены ЦИК обнаружили тысячи недействительных подписей.