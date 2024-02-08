Четыре кандидата примут участие в выборах президента России

В бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата, сообщила сегодня глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «По итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата», — цитирует Памфилову ТАСС.

Речь идет о действующем президенте Владимире Путине, который участвует в выборах как самовыдвиженец, и представителях от трех партий, у которых есть фракции в Госдуме: Леониде Слуцком (ЛДПР), Владиславе Даванкове («Новые люди») и Николае Харитонове (КПРФ).

Сегодня, 8 февраля, Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в президенты Борису Надеждину и лидеру партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу. В подписях за выдвижение Надеждина и Малинковича ЦИК обнаружила тысячи недействительных подписей, пишет Forbes. Борис Надеждин намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде, Малинкович ранее пообещал не делать этого.

Выборы президента России пройдут в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Для Путина, который избирался главой государства в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах, эти выборы станут пятыми.