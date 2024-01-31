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Югорчанин устроил лесной пожар из-за самодельной печи

Суд в ХМАО рассмотрел дело о лесном пожаре из-за самодельной печи

Югорчанин устроил лесной пожар из-за самодельной печи
Фото: ru.freepik.com

В Кондинском районе ХМАО суд вынес приговор по делу о лесном пожаре. Виновным в совершении преступления по ч.1 ст.261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем) признали местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Судом установлено, что подсудимый в августе 2022 года, используя во дворе своего дома самодельную печь, допустил возникновение лесного пожара. Площадь пожара возросла до 1,9 гектара», - сказано в сообщении.

Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 1,3 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к условному сроку 1 год 6 месяцев. Также на рассмотрении в суде находится иск прокуратуры о взыскании с югорчанина суммы ущерба.


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Сегодня в 14:54, просмотров: 105, комментариев: 0
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