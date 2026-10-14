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Руслан Кухарук предложил рассмотреть программы двойных дипломов с вузами Сербии

Губернатор Югры предложил развивать научные связи с Сербией

Руслан Кухарук предложил рассмотреть программы двойных дипломов с вузами Сербии
Фото пресс-службы губернатора Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил изучить возможности создания программ двойных дипломов с сербскими университетами, проведения совместных научных исследований и конференций. Эти вопросы он обсудил с участниками проекта «Сербия. Россия. Югра», сообщает канал «Югра официально».

Глава региона предложил сначала изучить потребности югорских вузов. Сотрудничество с сербскими университетами должно помочь студентам и преподавателям обмениваться опытом, а учебным заведениям — укреплять связи.

Руслан Кухарук назвал проект примером народной дипломатии. По его словам, медиашкола может стать площадкой для обмена идеями между Югрой и Сербией. Основой такого взаимодействия губернатор считает многовековые отношения двух стран. «Это столетия братских, родственных отношений. Наше общее наследие — победа в Великой Отечественной войне, борьба с фашизмом. Мы бережно храним эту память», — подчеркнул глава региона.

Участники встречи также обсудили студенческие медиа, перспективы развития округа и возможности для молодежи. Эксперт из Сербии, магистр сербского языка и литературы Джина Весич отметила, что проект объединил многих людей и помогает сохранять общую историческую память.

«Большое спасибо за любовь и уважение, которые вы выказываете к этому проекту, потому что без любви, в первую очередь, просто ничего из этого не могло бы получиться», — сказала Джина Весич.

Культурные связи Югры и Сербии развиваются и через творческие проекты. В августе студент Центра искусств для одаренных детей Севера Даниил Пискунов получил специальный приз фестиваля «Кустендорф Классик» в Сербии. Жюри отметило его игру на английском рожке.


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14 октября в 08:26, просмотров: 584, комментариев: 0
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