Две практики Сургутского района вошли в Белую книгу ФАС за 2025 год

Федеральная антимонопольная служба включила две практики Сургутского района в «Белую книгу» за 2025 год — ежегодный сборник лучших решений органов власти по развитию конкуренции. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Эксперты отметили поддержку частных детских садов и образовательный курс для начинающих предпринимателей.

В сфере дошкольного образования администрация района компенсирует негосударственным организациям расходы на зарплаты педагогов, учебные пособия, игрушки, мебель, коммунальные услуги и питание детей. В 2025 году такую помощь получили три учреждения: билдинг-сад «Золотой ключик» в Солнечном и два детсада «Лисенок» — в Белом Яре и ДНТ «Барсовское».

За четыре года число воспитанников частных детских садов выросло со 112 до 200. Объем поддержки за этот период увеличился с 46,5 до 85,4 млн рублей.

Вторая практика — бесплатный курс «Бизнес-лаборатория: СВОе дело». Участники разрабатывают реальные проекты под руководством наставников из числа успешных предпринимателей. Организаторы проводят обучение очно и дистанционно. Три победителя получили в качестве приза деловую поездку в Москву.

Ранее ФАС уже включала в сборник опыт Сургутского района: систему мотивации органов власти в антимонопольной сфере, меры по развитию внутреннего туризма и взаимодействию с бизнесом. В частности, в 2024 году администрация использовала пояснительные видеоролики в соцсетях для публичных обсуждений правовых актов.

Напомним, в июне 2026 года в районе подвели итоги второго потока «Бизнес-лаборатории: СВОе дело». Девять участников защитили бизнес-идеи, а лучшими стали проекты кондитерского цеха в Солнечном, семейной кофейни в Барсово и спортзала в Ульт-Ягуне. Два выпускника первого потока, который прошел в 2025 году, объединились и открыли этно-кафе «СВОи» в Белом Яре.