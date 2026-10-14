В Югре суд будет повторно рассматривать дела об избиении матерью сына

Суд Югры отменил решение о прекращении уголовного дела в отношении жительницы Пойковского, обвиняемой в нанесении побоев 15-летнему сыну. Пересмотра добилась прокуратура округа, которая не согласилась с примирением сторон.

По данным ведомства, в июле 2025 года нетрезвая женщина избила подростка. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за аналогичный поступок. Уголовное дело рассматривали по части 1 статьи 116.1 УК РФ — о нанесении побоев человеком, подвергнутым административному наказанию.

Нефтеюганский районный суд прекратил дело в связи с примирением матери и сына. Государственный обвинитель обжаловал это постановление: он указал, что суд не учел сведения о прошлом подсудимой. Ранее в отношении женщины уже трижды прекращали уголовные дела, в том числе о насильственных преступлениях против сына.

Окружной суд отменил постановление и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Ранее в Югре суд назначил отцу штраф в пять тысяч рублей за побои несовершеннолетней дочери. То дело рассматривали в административном порядке. При назначении наказания суд учел положительные характеристики мужчины и отсутствие прежних административных взысканий.