​Россияне продолжают наращивать банковские вклады

За девять месяцев 2026 года объем средств россиян в отечественных банках увеличился на 2% или на 1,6 трлн рублей. Теперь общий портфель превышает 67,4 трлн рублей, и почти 94% прироста обеспечили накопительные счета. Такие данные сообщили в ВТБ.

При этом объем накопительных счетов за январь-сентябрь вырос на 17% или 1,5 трлн рублей, а годом ранее прирост по этому показателю составлял 13%.

«Снижение ключевой ставки в этом году, пусть и небольшими темпами, влияет на рынок сбережений. Если в прошлом году его рост за 9 месяцев составил 7%, то в этом – только 2%. Тем не менее, сохраняется спрос. И мы видим растущий интерес к длинным срокам вкладов», — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. По его словам, к концу сентября доля размещенных сбережений на год и более превысила 10%.