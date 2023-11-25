В Москве прошла презентация Няганьской особой экономической зоны для инвесторов

В Москве состоялась презентация первой в Ханты-Мансийском автономном округе особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань». Мероприятие собрало почти 40 представителей промышленных предприятий, бизнес-ассоциаций и экспертов.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев подчеркнул, что «Нягань» станет новым центром для перерабатывающих производств и будет способствовать диверсификации региональной экономики. «Уже заключены соглашения о намерениях с пятью резидентами по реализации проектов в сферах производства кормового микробного белка для сельскохозяйственных нужд, полимерной трубной продукции, мебели, а также проекты по созданию домостроительного комбината и центра обработки данных, с общим объемом инвестиций более 24 млрд рублей», – рассказал замгубернатора.

Директор департамента экономического развития Югры Сергей Афанасьев отметил транспортно-логистическое преимущество ОЭЗ и наличие всех необходимых коммуникаций. Он также упомянул формат работы Build-to-suit, который позволяет строить объекты под конкретные нужды резидентов.

«Сегодня Фонд развития Югры предлагает резидентам комплексное сопровождение инвестиционного проекта на всех этапах его реализации, – рассказал генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев. – Для резидентов – налоговые льготы и преференции: пониженные ставки по налогу на прибыль, на имущество организаций, по страховым взносам, поддержка экспорта, финансирование на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет. Одним из инструментов поддержки инвесторов станет «промышленный офсет».

Распоряжение о создании ОЭЗ было подписано 25 января 2023 года. ОЭЗ «Нягань» занимает более 270 гектаров и направлена на развитие импортозамещения, цифрового суверенитета и создание новых технологий в нефтяной отрасли. Общий объем инвестиций на первом этапе оценивается в 25 млрд рублей, а выручка резидентов — в 133,2 млрд рублей. Проект реализуется до 2032 года.