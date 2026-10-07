В Югре врачи спасли ребенка, проглотившего четыре неодимовых магнита

Врачи Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В. И. Яцкив спасли ребенка, который проглотил четыре неодимовых магнита. Как сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, они образовали четыре отверстия в кишечнике и вызвали тяжелые осложнения.

Ребенок поступил в больницу с сильной болью в животе, высокой температурой, слабостью и вялостью. Симптомы беспокоили его уже трое суток. Рентген показал четыре притянувшихся друг к другу магнита диаметром до пяти миллиметров. Первый ребенок проглотил за пять дней до госпитализации, еще три — через два дня после этого.

У пациента развились кишечная непроходимость и распространенный перитонит. Во время срочной операции детский хирург Никита Рудаш обнаружил, что магниты уже вышли из кишечника в брюшную полость. Врачи ушили четыре образовавшихся отверстия.

Первые двое суток ребенок провел в реанимации. После стабилизации состояния медики перевели его в хирургическое отделение, а на десятые сутки выписали домой.

Роман Паськов напомнил, что неодимовые магниты нельзя давать детям как игрушки: они могут притягиваться через стенки кишечника и повреждать ткани. При проглатывании магнита или подозрении на это необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, даже если ребенок сначала чувствует себя нормально.

Ранее siapress.ru рассказывал, как хирурги Сургута спасли ребенка с острой кишечной непроходимостью. Во время экстренной операции специалисты извлекли из тонкой кишки около 300 граммов плотной массы непереваренной пищи. Через десять дней пациент вернулся домой.