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Митрополит Павел призвал югорчан ежедневно в один и тот же час молиться о военнослужащих

В Югре призвали объединиться в молитве о бойцах специальной военной операции

Митрополит Павел призвал югорчан ежедневно в один и тот же час молиться о военнослужащих
Фото пресс-службы губернатора Югры

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел призвал жителей Югры каждый вечер в 18:00 читать молитву о Святой Руси. Обращаться с ней можно в храме, дома или на рабочем месте. Инициатива прозвучала на расширенном заседании координационного совета по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию при губернаторе округа.

По словам владыки, общий час молитвы призван объединить тех, кто хочет поддержать российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. «Поэтому важно, чтобы сегодня все мы молились за наших солдат в одно время, обращаясь к Господу в едином порыве. Чтобы сила этой молитвы помогла нашим ребятам победить», — сказал митрополит.

Участникам заседания передали текст молитвы о Святой Руси, составленной Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Он также размещен на сайте Ханты-Мансийской митрополии. Впервые молитва прозвучала 25 сентября 2022 года за Божественной литургией в Александро-Невском скиту близ Переделкина. С тех пор, по благословению патриарха, ее ежедневно читают в православных храмах.

Инициативу поддержал депутат Госдумы, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Югры Дмитрий Аксенов. «Сегодня на передовой защищая интересы нашей родины сражаются и погибают наши братья, отцы сыновья. Мы обязаны помогать им и их семьям, и, конечно же, молится за наших героев: за тех, кого уже нет с нами, и за тех, кто воюет за Великую Родину и Победу!», – сказал парламентарий.

Заместитель руководителя ассоциации Иван Плотников рассказал, какое значение для бойцов имеет связь с домом. «В зоне спецоперации поддержка чувствуется и сердцем, и духом: она в письмах от школьников, в обычный телефонном звонке и сообщении от близких, в весточке от земляков. Когда знаешь, что дома ждут и верят в тебя — это дает заряд энергии идти вперед», — отметил Плотников. По его мнению, военнослужащие почувствуют и молитвенную поддержку земляков.

На том же заседании правительство Югры и Ханты-Мансийская и Югорская епархии Русской православной церкви подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Руслан Кухарук, митрополит Павел и епископ Югорский и Няганский Михаил. Глава региона назвал соглашение продолжением многолетней совместной работы. Документ связан с сохранением и укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей.

Темой обсуждения также стало патриотическое воспитание детей и молодежи. Участники говорили о Днях воинской славы России и о том, как передавать новым поколениям память о событиях прошлого через истории конкретных людей. Губернатор отметил особую роль ветеранов СВО, которые могут говорить с молодежью на основе личного опыта.

«Еще одним вопросом повестки стала деятельность рабочей группы по увековечению памяти погибших защитников Отечества за первое полугодие. Ее задача – обеспечить единый подход к сохранению подвига наших Героев. Это учет и паспортизация мемориальных объектов, ежегодный контроль их состояния, сбор сведений для книг памяти, размещение материалов о воинах Югры на мультимедийных выставках и уличных экранах. Отдельно остановились на содержании памятных мест и захоронений ветеранов боевых действий. Поручил обеспечить их надлежащее состояние во всех муниципалитетах округа», – подчеркнул глава региона. В этой работе участвуют религиозные объединения, ветеранские и общественные организации, местные власти.

«Уважение к истории, забота о семье и любовь к Отчизне – то, на чем держится сила нашего общества. Уверен, что именно совместная работа позволит нам укрепить эти ценности и сделать Югру еще сильнее», – резюмировал Руслан Кухарук.


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