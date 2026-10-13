Минобрнауки предложило пятилетний запрет на прием в тот же вуз после дисциплинарного отчисления

Минобрнауки России предложило запретить студентам, отчисленным за нарушение дисциплины, поступать в тот же вуз в течение пяти лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа. Документ проходит оценку регулирующего воздействия, новые правила пока не действуют.

Порядок приема на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры предлагают дополнить следующим пунктом: «Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приему в эту организацию в течение пяти лет после отчисления».

Также министерство предлагает ограничить число направлений подготовки, по которым поступающие в магистратуру смогут одновременно участвовать в конкурсе, — не более пяти. Соответствующее подтверждение абитуриентам потребуется указывать в заявлении.

Перечень индивидуальных достижений для начисления дополнительных баллов планируют расширить. В него включат медаль Совета Федерации «За проявленное мужество», обучение по проекту «Код будущего» — для программ, связанных с программированием, искусственным интеллектом или робототехникой, а также дополнительное образование в организациях ДОСААФ России для соответствующих направлений.

Ранее siapress.ru сообщал, что Минобрнауки предложило изменить правила поступления с 2027/28 учебного года. Среди инициатив — отказ от многопрофильного конкурса и расширение перечня обязательных вступительных экзаменов. В частности, физику предлагают сделать обязательной для 37 направлений подготовки, включая специальности в области машиностроения.