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​В Урае задержали курьера, который забрал у двух старушек 300 тысяч рублей

В Урае задержали курьера за сотрудничество с телефонными мошенниками

​В Урае задержали курьера, который забрал у двух старушек 300 тысяч рублей
Фото: pixabay

В Урае полицейские задержали 25-летнего гражданина Кыргызстана, работавшего курьером. По данным полиции, он сотрудничал с телефонными мошенниками.

Ранее в полицию обратились две горожанки 80 и 77 лет. Они сообщили, что стали жертвами мошенников. Схема обмана оказалось аналогичной в обоих случаях. Югорчанкам позвонили неизвестные и сообщили, что их внучки якобы стали виновницами ДТП. Мошенники убедили пенсионерок отдать сбережения для помощи родственницам. К пожилым женщинам пришел мужчина и забрал у них в общей сложности порядка 300 тыс. рублей.

Задержанный мужчина пояснил полицейским, что нашел в Интернете вакансию курьера. Согласно обязанностям, он должен был забирать деньги по указанным адресам в разных городах, а затем переводить их работодателям. За каждую заявку курьер получал 5 тыс. рублей. Также оплачивались дорога, проживание и питание.

«Оперативники установили, что фигурант причастен к аналогичным преступлениям на территории Свердловской области. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Курьера заключили под стражу. Полицейские устанавливают сообщников мужчины, а также возможную причастность к совершению аналогичных преступлений на территории России.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 115, комментариев: 0
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