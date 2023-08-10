23 лесных пожара на площади свыше 2 тысяч гектаров тушат в ХМАО

Площадь лесных пожаров в ХМАО увеличилась за сутки почти на тыс. га. Утром накануне было 19 возгораний на площади 1,2 тыс. га. Спустя день количество лесных пожаров выросло до 23, а их площадь - до 2,1 тыс. га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Большинство лесных пожаров сосредоточено в Белоярском лесничестве. Пожарные борются там с шестью возгораниями на площади 1,9 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 162 ландшафтных пожара, 548 лесных пожаров и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий.

В регионе по-прежнему действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте. С 6 августа на территории Белоярского района введен режим ЧС в лесах муниципального характера.