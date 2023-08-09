Заболеваемость ОРВИ в ХМАО выше уровня эпидпорога на 24%

В Югре за минувшую неделю, с 31 июля по 6 августа, зарегистрировано 27,9 случаев ОРВИ и гриппа на 100 тыс. населения. Это на уровне предыдущей недели, но выше уровня эпидпорога на 24%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В возрастной структуре на 31-й неделе стабилизация заболеваемости во всех возрастных группах, кроме группы детей 3-6 лет, где отмечается незначительный рост на 6%», - отмечает пресс-служба ведомства.

Больше всего случаев ОРВИ зафиксировано в Сургуте, где доля в общей заболеваемости составляет 38,5%, Нижневартовске - 11,6% и Сургутском районе - 10,6%. Рост заболеваемости отмечается в 11 муниципалитетах. Стабилизация уровня заболеваемости - в Нижневартовском районе. В остальных муниципальных образованиях - снижение заболеваемости.