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​Семья из Нефтеюганска едва не осталась в балке навсегда

Прокуратура помогла семье из Нефтеюганска выбраться из балка

​Семья из Нефтеюганска едва не осталась в балке навсегда
Фото: unsplash

В Нефтеюганске прокуратура помогла семье перебраться из балка в благоустроенную квартиру, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

С жалобой в прокуратуру обратился глава семьи. Он рассказал, что с 2007 года жил со своей семьей в приспособленном для проживания временном строении – балке.

«Несмотря на то, что семья из строения фактически не расселена, органом местного самоуправления принято решение о прекращении реализации на территории Нефтеюганска соответствующих программных мероприятий. В результате заявитель и члены его семьи не смогли принять участие в муниципальной программе по улучшению жилищных условий», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Межрайонный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Нефтеюганска обеспечить семью жилым помещением. Суд иск удовлетворил. После этого семье предоставили благоустроенную квартиру.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 63, комментариев: 0
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