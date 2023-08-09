Югра празднует День коренных народов мира

Югра присоединяется к празднованию Дня коренных народов мира, который отмечается ежегодно 9 августа. К этому событию наш регион подключается почти 20 лет подряд – с 2005 года. По всему автономному округу в этот день проходят различные мероприятия: викторины, выставки изделий традиционных промыслов обских угров, экскурсии, творческие мастерские, игровые программы, концерты с участием фольклорных коллективов, спортивные состязания в национальных видах спорта, дегустации национальных блюд, выставки, дискуссии.

«Дорогие земляки! – обратилась по этому поводу к югорчанам губернатор Наталья Комарова. – Поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира. Для нашего региона этот День имеет особое значение. Наши молодые лидеры, носители уникального культурного кода, мудрости предков – Денис Вынгилев, создал онлайн-словарь мансийского языка, Алексей Хатанзеев и Клим Кантеров – этнотуристические маршруты на Приполярном Урале, в Сургутском районе, этноблогер Владимир Айваседа, Вера Кондратьева щедро передают миру культуру, фольклор ханты, манси, ненцев. Любовь к родному краю, трудолюбие, гармония с окружающей средой – принципы устойчивого развития Югры. Пусть будет наполнен теплом каждый ваш дом, дорогие земляки».

В этот день Наталья Комарова вручит награды победителям детской региональной викторины на знание языков коренных малочисленных народов. Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, в этот день состоится предпремьерный показ фильма «Югорские новеллы» от режиссера Александра Авилова – лента состоит из пяти историй про людей, живущих в родовых угодьях и поселках ханты и манси. Их главными героями стали хранительница старинных рецептов ханты, фельдшер санитарной авиации, учительница музыки, современная охотница и оленевод-философ.