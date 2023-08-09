На базе технопарка «Импульс» в Югре работает новая лаборатория для нефтяников

В технопарке «Импульс», расположенном в Ханты-Мансийске, работает новая лаборатория по испытанию тампонажных материалов. Ее с рабочим визитом посетила губернатор Наталья Комарова. В этой лаборатории проходит тестирование и производство растворов для цементирования нефтяных скважин, исследованием механических свойств цемента и керновых образцов, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

По словам гендиректора АО «УК «Промышленные парки Югры» Дмитрия Киселева, этот объект является важным с точки зрения обеспечения нефтесервиса и импортозамещения: «Нефтедобывающая отрасль является ключевой для нашего региона. Мы изучили запросы от нефтяных компаний, посоветовались с научным сообществом, привлекли специалистов Сургутского государственного университета и решили открыть лабораторию по испытанию тампонажных материалов. Уникальность объекта для предприятий нефтесервиса Югры заключается в возможности проведения полного комплекса тестирований, состоящего из более чем 30 базовых видов».

Услугами этой лаборатории будут пользоваться нефтесервисные компании, в том числе, из Югры. Уникальность предложения заключается в том, что в одном месте можно заказать и провести полный комплекс тестирования, изучения и даже производства растворов, которые позволят эффективно цементировать нефтяные скважины, а также исследовать механические свойства цемента и керновых образцов непосредственно, не покидая территории Югры. Более того, подобных исследовательских и аналитических центров в соседних регионах в принципе нет.

«Лаборатория позволит предприятиям проводить полный комплекс тестирования – более 30 видов, в том числе сложный тест «Модуль Юнга», а также заказать изготовление тестовых образцов в соответствии с заданными параметрами для различных производственных целей. По мнению специалистов, аналогов с такими возможностями, предложениями лаборатории, которая включала бы в себя полный комплекс тестирований, в Югре, соседних регионах нет», – прокомментировала Наталья Комарова.

Таким образом, нефтесервисные предприятия, в том числе, из того же технопарка «Импульс», могут делать заявки на тестирование цементных и буферных растворов по международным стандартам. Для покупки оборудования на эти целт инвесторы получили субсидию от автономного округа в размере 26,3 млн рублей.

Стоит добавить, что технопарк «Импульс» был открыт совсем недавно – пока там располагаются четыре резидента, но их количество вырастет. «Отмечу. В промышленном технопарке «Импульс» ведут деятельность резиденты ООО «СК «Лидер» – производство современных домокомплектов, ООО «МАС Сервис ХМ» – производство химических реагентов для цементирования буровых скважин, ООО «Авангард» – 3D-печать, производство беспилотных летательных аппаратов, – рассказала губернатор Югры. – Промышленный технопарк расширяется. Ведется строительство производственного корпуса формата «Light Industrial» площадью 5,7 тысяч квадратных метров. Корпус оснащается современными административными, производственными и лабораторными помещениями. К 2025 году в промышленном технопарке «Импульс» планируется разместить 12 резидентов и создать более 200 рабочих мест».

Кроме того, там же построят административно-бытовой комплекс на 900 квадратных метров, где расположатся как управляющая компания «Промышленные парки Югры», так и другие резиденты «Импульса».