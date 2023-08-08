Пять человек погибли в ДТП с участием пьяных водителей в ХМАО с начала года

В Югре за семь месяцев 2023 года произошло 54 ДТП с участием нетрезвых водителей. В авариях 5 человек погибли и 82 получили травмы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Как правило, у нетрезвого вождения тяжелые, а порой непоправимые последствия. Одним из страшных примеров стало ДТП в июне Нижневартовске, где по вине нетрезвого автовладельца, будучи лишенного права управления, погиб один человек и 4 получили травмы. При движении на запрещающий сигнал светофора 25-летний водитель ВМW, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Ford», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции отстранили от управления транспортным средством более 4000 водителей с признаками опьянения. В отношении автовладельцев, повторно севших за руль пьяными, возбудили 421 уголовное дело.

Госавтоинспекция Югры призывает жителей региона не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения и своевременно сообщать в полицию о лицах, которые управляют автомобилем в состоянии состояния по телефону «02» (с мобильного – 102), а также в Телеграме в чат-боте «ДПС ХМАО – Югра» (@Ugra_gibdd_bot).