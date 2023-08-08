В Югре на сегодняшний день бушуют 13 природных возгораний

За сутки в Югре потушили 14 природных пожаров, в том числе и возгорание на землях государственного природного заповедника «Малая Сосьва». На сегодняшний день ликвидируют 13 природных возгораний.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили:

161 ландшафтный пожар на площади 26373,83 га;

540 лесных пожаров на площади 54689,47 га;

7 возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га.

«Напомним, в Югре по-прежнему действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте. С 6 августа на территории Белоярского района введен режим ЧС в лесах муниципального характера», – рассказали специалисты департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Напоминаем номера телефонов, по которым необходимо сообщать о фактах возгорания на природе: