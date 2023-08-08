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​Вторая смена детей из Макеевки приехали на отдых в Югру

В Югре второй год подряд на отдых и оздоровление приезжают дети из Макеевки

​Вторая смена детей из Макеевки приехали на отдых в Югру
Фото vk.com/creativeletovugre

Дети из Макеевки второй год подряд приезжают на отдых и оздоровление в Югру – 7 августа в Ханты-Мансийске встречали вторую смену из 100 человек, прибывшую из аэропорта Минеральных вод. Прямо в аэропорту им провели первичный медицинский осмотр, после чего отправили в приятное и полезное путешествие по региону. Все это происходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Югрой и муниципалитетом Макеевка, входящим в состав ДНР.

Одна из ключевых задач, стоящая перед организаторами отдыха – полный медицинский чек-ап, а также физическое и психологическое оздоровление юных гостей региона. В этом году, как и в прошлом, будет две смены по 100 человек и 16 сопровождающих лиц, первая прошла с 17 июля по 7 августа, вторая стартовала 7 августа и продлится до почти конца месяца. На протяжении всего периода с детьми будут работать врачи, психологи, педагоги, социальные работники.

Так, Сургутский многопрофильный реабилитационный центр разработал специальную программу для оздоровления детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию – среди них, в частности, воспитанники многодетных семей, дети военнослужащих, сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья. Называется программа «Лето в Югре», она включает курс медико-социальной реабилитации, психологически-коррекционные занятия и прочие полезные для здоровья активности. Гостям из Макеевки организуют сбалансированное питание по возрастам, лечебную и адаптивную физкультуру и многое другое. Каждый день будет наполнен яркими событиями: познавательные экскурсии, творческие мастер-классы, спортивные игры, веревочный курс, занятия с психологами.

«Специалистами учреждения разработана модельная программа по психологической помощи детям, прибывшим из ДНР. Она направлена на снятие страхов, тревожности, зажимов. Совместно с департаментом здравоохранения пройдет диспансеризация, после которой врачи определят социально-медицинские услуги, такие как физиолечение, массаж, водолечение», – прокомментировала директор Сургутского многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов Ася Шокшина. К слову, глава города Макеева Владислав Ключаров наградил коллектив этого учреждения за высокий профессионализм, весомый вклад и помощь в организации летнего оздоровления детей.

Впрочем, за «деревьями» медицинской реабилитации нельзя забывать о «лесе» базового югорского гостеприимства, дружелюбия и массы возможностей для интересного проведения времени. В культурной и развлекательной сфере для детей из Макеевки приготовили множество интересных событий. Только за первые два дня в Ханты-Мансийске юным гостям проведут экскурсию в Музее геологии, нефти и газа, организуют мастер-классы и культурно-досуговые мероприятия, а затем вместе с губернатором Натальей Комаровой они побывают в этнографическом музее «Торум Маа». После этого вечером 9 августа делегация отправится на непосредственные места отдыха – в Сургут и Советский район.

Там им предстоит большая и насыщенная программа. Только одних выездных мероприятий в Сургуте будет от двух до четырех в день. Дети из Макеевки благодаря этому узнают очень много нового про Югру и ее экономическую столицу, а также ее окрестности. Они посмотрят на «Старом Сургуте», деревне Русскинской, сходят в Музей моста в Барсово, там же посетят тропу «ЧелоВечность», побывают в музее «Сургутнефтегаза», доме Фармана Салманова, галерее «Стерх», парке «Россия – моя история. Югра». Вторая смена отдыха детей из Макеевки в Югре завершится 28 августа.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 124, комментариев: 0
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