​Суд в Югре рассмотрит дело о киберпреступлениях

В ХМАО завершилось расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы по факту совершения киберпреступлений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемые похищали деньги с банковских счетов жителей Сургута, используя при этом технические средства и методы конспирации и применяя насилие. Полученные деньги участники организованной преступной группы распределяли между собой.

Схема была такой: злоумышленники находили людей, у которых на банковских счетах были деньги, и требовали передать их им якобы в долг на непродолжительное время. При этом они обещали вернуть долг наличкой, но своих обещаний не выполняли.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.