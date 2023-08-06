Дожди и грозы пройдут в Югре в первые дни рабочей недели

В ХМАО в первые дни рабочей недели ожидаются дожди и грозы. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 7 августа, прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь и гроза местами. Температура ночью составит +11,+16 °С, днем +25,+30 °С. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Во вторник, 8 августа, синоптики также прогнозируют кратковременный дождь и грозу местами. Ночью столбик термометра покажет +11,+16 °С, днем воздух прогреется до +24,+29 °С. Ветер подует с северной стороны со скоростью 4-12 м/с.

В среду, 9 августа, будет облачно с прояснениями. В западной части региона осадков не ожидается, на востоке в течение дня пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит +11,+16°С, местами до +6°С, днем +17,+22°С, местами по западной половине до +28°С. Ветер северный.