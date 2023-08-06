В Уватском районе открылась первая студия лоскутного шитья «Клюква»

В Уватском районе ХМАО открылась первая студия лоскутного шитья «Клюква». Этот проект стал одним из победителей грантового конкурса «Родные города». Он направлен на сохранение культурных традиций и популяризацию вторичного использования вещей, сообщает пресс-служба правительства региона в своем телеграм-канале.

Уже набраны две группы: для взрослых и детей. Занятия проходят в районном коворкинг-центре «Уват.town». Руководитель студии Анастасия Злодеева отмечает, что лоскутное шитье – это отличный способ релаксации и проявления творческих способностей.

На первых занятиях мастерицы создали прихватки для кухонной посуды и чехол для телефона. Сейчас они шьют сумочки и косметички. Когда изделий станет больше, команда организует выставку в районном доме культуры и музее «Легенды седого Иртыша».

«Результатом проекта станет коллективная работа, которую представят на Тюменском областном фестивале “Стежки-дорожки”». - добавили в пресс-службе.