Массовая задержка самолетов произошла в тюменском аэропорту из-за тумана

Тюменский аэропорт Рощино временно перестал принимать самолеты, задерживаются и вылеты. Причина - неблагоприятные метеоусловия, в утренние часы наблюдался сильный туман, сообщили в справочной авиагавани.

Согласно данным онлайн-табло Рощино, задерживается прилет самолетов из Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Сургута, Челябинска — всего 14 рейсов, пишет РБК. Кроме того, задерживаются вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Салехард, Сочи. Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Нижневартовск должен был вылететь в 17:50, но его сдвинули на два часа - на 19:55, отмечает Ura.ru.