Спортивно-экстремальный забег «В отрыв» прошел в Сургутском районе

В Сургутском районе в минувшую субботу, 5 августа, прошел спортивно-экстремальный забег «В отрыв». На дистанцию вышли 34 команды - порядка 170 человек. В спортивном мероприятии поучаствовали жители Сургутского района, Сургута, Когалыма, Лангепаса и Нефтеюганска, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодняшний забег - это не про рекорды, это про то, чтобы отлично провести время. Поэтому бережем себя, свое здоровье и здоровье тех, кто рядом. Сегодня главная задача командно провести время, а рекорды - это уже дело приходящее, поэтому всем, кто стартует, обязательно финишировать» - обратился к участникам забега глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Спортсменов ждали 3 километра испытаний: мясорубка, колючая проволока, болото, паутина. Экстрима состязаниям добавили дополнительные препятствия, которые появились в этом году.

«В этом году мы еще усложнили трассу, чтобы приблизить экстремальные условия, которые есть на всероссийской трассе. Ребят ждали не 20 препятствий, как это было в прошлом году, а 23 препятствия. Водные препятствия обычно очень сложно даются участникам и мясорубка - протиснуться между колес трудно даже самому миниатюрному человеку», - рассказала начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова.