Пожарные тушат огонь в 12 лесах ХМАО

Сегодня на территории Югры действуют 12 лесных пожаров на площади 245,7 га, сообщает Депнедра: из них четыре локализованы.

Больше всего пожаров — пять — в Белоярском лесничестве, по два — в Березовском, Нижневартовском и Сургутском, один — в Кондинском лесничестве.

«В тушении пожаров задействованы 132 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», — сообщает пресс-служба Депнедр округа. За сутки в регионе потушено три лесных пожара.