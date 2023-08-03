В Нефтеюганске сдали дом, на который жаловались дольщики

В Нефтеюганске ввели в эксплуатацию дом, сдача которого планировалась на июнь 2021 года. На проблемный объект неоднократно жаловались участники долевого строительства. Достроить дом удалось лишь после привлечения средств инвестора, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что с 2018 по 2019 годы застройщиком ООО СЗ „Инвест-Строй“ с привлечением денег дольщиков осуществлялось строительство жилого многоквартирного дома в г. Нефтеюганске. Согласно договорам долевого участия в строительстве, введение дома в эксплуатацию планировалось в июне 2021 года. Однако застройщиком неоднократно продлевалось разрешение на строительство. В результате мер, принятых совместно с Правительством округа и органом местного самоуправления, в августе 2023 года привлеченным инвестором строительство дома завершено», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ключи от квартир получат 65 семей - все они участники долевого строительства.