В ХМАО открыли движение транспорта по мосту через протоку Чеускино

В Нефтеюганском районе ХМАО открыли движение автотранспорта по мосту через протоку Чеускино после реконструкции. Об этом сообщает управление автодорог Югры в своем телеграм-канале.

«Мостовой переход расположен на региональной трассе «Нефтеюганск - левый берег реки Обь» и имеет важное социально-экономическое значение – для жителей Нефтеюганского района это «выход» на сеть федеральных и региональных автодорог», - говорится в сообщении.

Построенный в 1967 году мост нуждался в реконструкции из-за дефектов главных несущих конструкций. Специалисты фактически заново возвели сооружение. Общая протяженность с подходами составила 542 м, длина самого моста - 156 м.

К работам приступили в сентябре 2022 года. Срок окончания работ по контракту планировался на декабрь, однако специалисты завершили основные строительно-монтажные работы раньше. До октября будет демонтирован временный мост и временные подъездные пути, обустроенные на период реконструкции основного моста.