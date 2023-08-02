Югорчанка оформила кредиты на 2,5 млн рублей и перевела деньги мошенникам

В Белоярском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве. От действий аферистов пострадала 50-летняя женщина - она перевела на счета мошенников 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ОМВД по Белоярскому району.

По словам югорчанки, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что ее имени подаются заявки на кредиты с целью перевода денег на счета в недружественных странах, и пригрозил возбуждением уголовного дела. Чтобы избежать этого, югорчанка должна была оказать содействие «курирующему сотруднику».

Следом за мужчиной женщине позвонила банковская работница. По ее указанию югорчанка в течение трех дней оформила три кредита и кредитную карту, а деньги перевела на указанные злоумышленниками счета. Общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

В полиции призвали югорчан критично относиться к любой поступающей информации. «Всю входящую информацию, особенно касающуюся финансов, необходимо проверять самостоятельно: положить трубку телефона и перезвонить на официальные телефоны и «горячие линии» ведомств. Запомните, Центральный банк РФ не работает с физическими лицами. А также не сообщайте никому персональные данные ваших карт и счетов, «безопасных» счетов и «безопасных» карт не существует», - подчеркнул врио начальника ОМВД России по Белоярскому району капитан полиции Тимур Намазов.