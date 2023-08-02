К июню 2023 года югорчане оформили 17 тысяч ипотек

В январе – июне 2023 года жители «тюменской матрешки» взяли более 38 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 145 млрд рублей. Это на 64% больше по количеству и на 90% – по объему, чем годом ранее.

Югорчане оформили больше всего ипотек: 17 тысяч кредитов на сумму 67 млрд рублей. Тюменцы – 15 тысяч на 52 млрд рублей, ямальцы – 6 тысяч на 26 млрд рублей.

«В первом полугодии мы наблюдали существенный рост показателей на рынке ипотечного кредитования по сравнению с ситуацией прошлого года. Спрос поддерживали в первую очередь меры государственной поддержки. Наиболее популярны у жителей региона были семейная ипотека и льготная ипотека на новостройки по ставке до 8% годовых. После расширения условий семейной ипотеки объемы ее выдачи в январе – июне превысили показатели прошлого года более чем в два раза», – сообщила заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Совокупный ипотечный портфель жителей тюменского региона увеличился за год на 24% и на начало июля достиг 721 млрд рублей.

В июне средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Тюменской области составила 8,2% годовых, в Югре – 8,7%, на Ямале – 9,1%, в целом по России – 8,5%.