Заболеваемость ковидом в ХМАО выросла на 33% за неделю

В Югре за минувшую неделю, с 24 по 30 июля, выявлено 32 случая заражения коронавирусом. Это на 33,3% больше, чем неделей ранее. В целом за последние четыре недели показатель заболеваемости ковидом в округе снизился на 5%, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Заболеваемость регистрировалась в восьми муниципальных образованиях: Сургуте – 12 случае, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Радужном – по 3 случая, Октябрьском и Советском районах. Урае и Мегионе – по 2 случая, Березовском и Сургутском районах и Нягани - по 1 случаю. В возрастной структуре относительно прошлой недели возросла доля детей до 21,9% и снизилась доля взрослых до 78,1%», - говорится в сообщении.

Уточняется, что из общего числа два случая заражения ковидом - завозные, из Казахстана и Киргизии. У всех заболевших наблюдались симптомы ОРВИ.

Что касается заболеваемости ОРВИ и гриппом на прошлой неделе, то она оказалась немного выше уровня предыдущей недели (+1,8%) и выше уровня эпидпорога на 24,3%. Больше всего заболевших зарегистрировано в Сургуте - 38,1% (доля в общей заболеваемости), Нижневартовске – 12,7%, Сургутском районе – 11,7%.

Медики зарегистрировали случаи риновируса (12,7%), аденовируса (6,35%), РС-вируса (4,76%), парагриппа (3,17%). Также на прошлой неделе зафиксирован 1 случай гриппа В.