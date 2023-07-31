В Югре готовят общественных наблюдателей для предстоящего единого дня голосования

10 сентября в России состоится единый день голосования, избирательная кампания к которому идет в настоящий момент. Югорчане в этот день будут выбирать много кого: 712 депутатов городских и районных парламентов, 41 главу городских и сельских поселений, а также регион наряду с Ямалом и югом области выбирает губернатора Тюменской области.

«Важная задача по обеспечению легитимности, открытости избирательного процесса стоит перед общественными наблюдателями. 2400 югорчан сейчас проходят обучение, – рассказала Наталья Комарова. – Сопровождение общественного наблюдения за выборами организует Региональный общественный штаб. В программе – теоретические и практические курсы. Наши общественные наблюдатели – представители разных возрастов, профессий. Самые молодые участники – студенты югорских вузов и колледжей с активной гражданской позицией, неравнодушные, увлеченные, ответственные. Благодарю за решение быть причастными к важному событию для Югры, России».

Обучение наблюдателей проходит на базе Сургута, Когалыма и Октябрьского района.