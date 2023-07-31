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​В Югре эксперты обсудили – какие качества должны быть у эффективного управленца

Новая дискуссия «Экспертного клуба Югры» была посвящена качества управленца

​В Югре эксперты обсудили – какие качества должны быть у эффективного управленца
Фото pixabay.com

«Экспертный клуб Югры» провел дискуссию, посвященную важным качествам, которыми должны обладать эффективные современные управленцы. Тема была выбрана после встречи президента Владимира Путина с выпускниками школы губернаторов – Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Главными признаками хорошего управленца, по мнению югорских экспертов, являются: лидерство, государственное мышление, готовность служить народу и стране, амбициозность в самом лучшем смысле этого слова, высокая степень ответственности и честность.

«Хороший руководитель предприятия, мэр, губернатор – это, простите за такое сравнение, «штучное изделие». Можно долго учиться на управленца, получить пост «по протекции», но в результате не научиться ничему, не быть руководителем, – отметил заместитель главного редактора газеты «Новости Югры» Михаил Осипов. – Поэтому президент и отметил «способности» в первую очередь – в России это называют «царь в голове». Нет «царя в голове» – нет хорошего управленца».

Эксперты пришли к выводу, что при воспитании новых менеджеров требуется формирование патриотизма, принадлежности к российскому обществу, развития чувства гражданственности и правильного отношения к истории России.


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Сегодня в 17:36, просмотров: 102, комментариев: 0
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