Новая дискуссия «Экспертного клуба Югры» была посвящена качества управленца

«Экспертный клуб Югры» провел дискуссию, посвященную важным качествам, которыми должны обладать эффективные современные управленцы. Тема была выбрана после встречи президента Владимира Путина с выпускниками школы губернаторов – Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Главными признаками хорошего управленца, по мнению югорских экспертов, являются: лидерство, государственное мышление, готовность служить народу и стране, амбициозность в самом лучшем смысле этого слова, высокая степень ответственности и честность.

«Хороший руководитель предприятия, мэр, губернатор – это, простите за такое сравнение, «штучное изделие». Можно долго учиться на управленца, получить пост «по протекции», но в результате не научиться ничему, не быть руководителем, – отметил заместитель главного редактора газеты «Новости Югры» Михаил Осипов. – Поэтому президент и отметил «способности» в первую очередь – в России это называют «царь в голове». Нет «царя в голове» – нет хорошего управленца».

Эксперты пришли к выводу, что при воспитании новых менеджеров требуется формирование патриотизма, принадлежности к российскому обществу, развития чувства гражданственности и правильного отношения к истории России.