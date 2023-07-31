Губернатор Югры презентовала образовательный потенциал региона на форуме «Россия – Африка»

Губернатор Югры Наталья Комарова презентовала образовательные возможности автономного округа на форуме «Россия – Африка», который прошел в Санкт-Петербурге. «В программном документе Африканского союза «Повестка 2063» определены семь основных направлений развития континента на пятьдесят лет. Одна из основных целей – развитие инфраструктуры, в первую очередь энергетической. Ханты-Мансийский автономный округ – регион-труженик, лидер по добыче нефти, выработке энергии. Пять югорских вузов предлагают образовательные программы по востребованным в странах Африки специальностям в сфере медицины, точных наук, топливно-энергетическом сектор», – подчеркнула Наталья Комарова.

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, сегодня в регионе обучается более 400 иностранных граждан, из них 18 – выходцы из африканских стран. И регион готов создавать условия, чтобы представители «черного континента» приезжали к нам учиться. Для этого Югорский государственный университет планирует открывать дистанционные центры изучения русского языка, как это делалось в «Русском доме» в Лусаке (Замбия). Благодаря этому десять студентов смогли сдать экзамены и поступить на бюджетные места в России по квоте министерства высшего образования и науки.

«В Африке работает крупный российский бизнес, в том числе нефтегазовые компании. Они нуждаются в квалифицированных специалистах. Возможно обеспечить их целевую подготовку по заказу конкретных компаний. Мы работаем системно в направлении создания образовательных, карьерных возможностей как для граждан России, так и для иностранных граждан», – акцентировала Наталья Комарова.