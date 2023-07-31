В Югре завершен чемпионат России по лыжероллерам

В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по лыжероллерам. По большей части он проходил в центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, но две гонки «вылились» на улицы города, чем сделали мероприятие еще более интересным и зрелищным. Тем более, что в чемпионате приняла участие одна из звезд спорта Югры – лыжник и олимпийский чемпион Сергей Устюгов, который по этому случаю «пересел» на лыжероллеры.

В итоге сборная Югры завоевала четыре медали. «Первой порадовала болельщиков женская команда Югры по лыжным гонкам. В эстафете наши девушки (Анастасия Кириллова, Анастасия Клепикова, Виталия Муромцева) в упорной борьбе показали второй результат, уступив четыре секунды на финише соперницам из Санкт-Петербурга, – порадовалась за земляков губернатор Наталья Комарова. – В этот же день мужская сборная Югры (Ян Вахрамеев, Павел Вернигора, Сергей Устюгов) блестяще, первыми завершили эстафету. В финале гонки конкуренция между двумя главными фаворитами, Сергеем Устюговым и лыжником из Санкт-Петербурга Андреем Красновым, разрешилась в одну десятую секунды. Браво всей команде».

Кроме того, Сергей Устюгов взял серебро в личном зачете на 200-метровой дистанции, уступив Дмитрию Воронину из Московской области. А еще один югорчанин Рифат Сафиуллин завоевал бронзовую награду в крайне плотном масс-старте, уступив победителю всего три секунды.

«Поздравляю сборную Югры, всех победителей и призеров чемпионата России. Благодарю Федерацию лыжных гонок России за доверие, решение провести состязание в Югре, наших земляков, которые поддерживали югорскую команду, всех спортсменов, подаривших болельщикам захватывающие гонки», – резюмировала Наталья Комарова.