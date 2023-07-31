Чаще всего погода в Югре влияет на работу администраторов, секретарей и дизайнеров

41% югорчан отмечает, что погода влияет на их работоспособность. При этом солнце мотивирует их работать лучше, чем ненастье. Об этом сообщают эксперты сервиса SuperJob.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего на метеозависимость жалуются администраторы: о том, что на их работоспособность влияет погода, сообщили 56% из них. Почти столь же чувствительны к ситуации за окном операторы call-центров и секретари (по 54%), а также экономисты (50%). В пятерку самых метеозависимых профессий вошли также дизайнеры (среди них о воздействии погодных условий на результативность труда сообщил каждый второй) и менеджеры по закупкам (44%).

«Напротив, меньше всего метеозависимых среди квалифицированных рабочих: о том, что погода сказывается на их работоспособности, сообщили только 18%. Кроме того, редко поддаются на провокации природы системные администраторы (21%) и кладовщики (23%)», –сообщают аналитики сервиса SuperJob.