Югорским работникам выплатили долги по зарплате на сумму 53 млн рублей

В ХМАО в 2023 году следователи возбудили 13 уголовных дел о невыплате работникам предприятий заработной платы. В результате удалось восстановить права 557 потерпевших и возместить перед ними задолженность на общую сумму свыше 53 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Там пояснили, что руководители большинства компаний, на которых заводятся уголовные дела, рассчитываются с сотрудниками в добровольном порядке.

«Однако в следственной практике имеются факты, когда даже после возбуждения уголовного дела работодатели не принимают мер к погашению задолженности. В таких случаях соответствующие меры принимает следователь СКР и в целях возмещения причиненного работникам ущерба имущество обвиняемых подлежит аресту», - пояснили в пресс-службе.