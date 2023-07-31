Поголовье оленей в ХМАО составляет чуть более 40 тысяч

В Югре начало расти поголовье оленей. Как пишет ugra-news.ru, в 2021 году поголовье составляло 40 284 особи, то в конце 2022 года — 40 307. Отмечается, что до 2021 года число оленей снижалось.

«Это было вызвано климатическими условиями, а также риском завоза сибирской язвы с Ямала», — отметил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

Отмечается, что учет животных ведется благодаря чипированию. Однако не все оленеводы соглашаются проводить процедуру, приходится совершать обходы. Власти со своей стороны стараются оказывать поддержку северному оленеводству, выделяя на эти цели десятки миллионов рублей.