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В ХМАО за прошлую неделю потушили 37 лесных пожаров

В Югре бушуют семь лесных возгораний

В ХМАО за прошлую неделю потушили 37 лесных пожаров
Фото: vk.com/mchshmao

В ХМАО с 24 по 31 июля ликвидировали 37 лесных пожаров и 5 ландшафтных возгораний. На данный момент пожарные тушат 7 лесных пожаров, которые бушуют в Аганском, Нижневартовском, Советском и Сургутском лесничествах.

«К их ликвидации и локализации привлечены 78 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспаса-Югории», главного управление МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», – прокомментировали в депнедрах региона.

Всего с начала пожароопасного периода в округе ликвидировали:

  • 159 ландшафтных пожара на площади 26314,83 га;
  • 494 лесных пожаров на площади 49663,41 га;
  • 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

С 22 июля в Югре отменили режим ЧС в связи с лесными пожарами. При этом в регионе по-прежнему действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.


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Сегодня в 12:06, просмотров: 51, комментариев: 0
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