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​В программу капремонта ХМАО добавили 68 многоквартирников

68 многоквартирных домов добавили в программу капремонта в Югре

​В программу капремонта ХМАО добавили 68 многоквартирников
Фото: kapremontugra.ru

В ХМАО актуализировали программу капитального ремонта многоквартирных домов. В список добавили 68 многоквартирников, сообщается на сайте фонда.

«Сейчас в программе 6 262 дома. Включено 68 многоквартирников. Это новостройки и дома, не включенные ранее. Больше всего в Сургуте - 14, Сургутском районе и Ханты-Мансийске - по 12 в каждом», - говорится в сообщении.

Уточняется, что это уже вторая в текущем году актуация программы капремонта. Процедура проводится по мере необходимости, но не реже одного раз в год.

Посмотреть перечень домов, которые планируется отремонтировать в 2023-2025 годах, а также перечень работ можно на официальном сайте Югорского фонда капремонта в разделе «Законодательство».


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Сегодня в 09:49, просмотров: 119, комментариев: 0
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