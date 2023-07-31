Один человек погиб и девять пострадали на дорогах Югры за выходные

В Югре в субботу, 29 июля, произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась на 717 км автодороги «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 36-летний водитель «ВАЗа» решил совершить обгон, не справился с управлением и столкнулся со встречной фурой FREIGHTLINER под управлением 53-летнего водителя.

«В результате ДТП виновник происшествия скончался до приезда скорой медицинской помощи», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие выходные в ХМАО произошло 8 аварий, в которых 1 человек погиб и 9 получили ранения, в их числе трое детей.