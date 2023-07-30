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​В Югре тушат семь лесных пожаров

Депнедра Югры рассказали о ситуации с лесными пожарами в ХМАО

​В Югре тушат семь лесных пожаров
Фото: unsplash.com

Югорские пожарные тушат огонь — по состоянию на сегодняшнее утро в ХМАО зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 271,9 га. Как передает Депнедра, четыре из них локализованы на площади на площади 226,4 га.

Более всего пожаров сейчас тушат в Советском лесничестве — три возгорания на площади 127,5 га, два из них локализованы на площади 125 га. Еще два пожара продолжаются в Нижневартовском лесничестве, их площадь — 43 га. По одному пожару приходится на Аганское (90 га) и Сургутское (11,4 га) лесничества.

Ландшафтных пожаров нет.

«В тушении пожаров задействованы 88 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», — отмечают в пресс-службе Депнедр.

Напомним, что ЧС в связи с лесными пожарами в Югре отменили, но в округе продолжает действовать особый противопожарный режим, который среди прочего запрещает посещать леса и ездить в них на автомобилях.

Если вы стали свидетелем пожара на природе, имеет смысл обратиться к пожарным:

- специализированная диспетчерская служба Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46;
- прямая линия лесной охраны 8 800 100-94-00;
- служба экстренного реагирования 112.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 107, комментариев: 0
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