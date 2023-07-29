В Советском районе действует два лесных пожара

В Югре тушат два лесных пожара в Советском лесничестве. Отмечается, что сегодня действующих ландшафтных возгораний нет.

«В тушении пожаров задействованы 53 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», – прокомментировали в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали:

159 ландшафтных пожаров на площади 26314,83 га;

487 лесных пожаров на площади 49413,4 га;

6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

«С 22 июля в Югре отменили режим ЧС в связи с лесными пожарами. При этом в регионе по-прежнему действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте», – подчеркнули в депнедрах Югры.