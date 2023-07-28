В Сургуте выявили самую большую в ХМАО заболеваемость энтеровирусом

В ХМАО продолжается сезонный подъем энтеровирусной инфекции (ЭВИ), сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. За неделю с 17 по 23 июля в округе зарегистрировали 4,2 случая заражения на 100 тыс. населения. Это выше аналогичной недели 2022 года на 4,4%.

«Случаи ЭВИ на 29 неделе зарегистрированы в шести муниципальных образованиях: Сургуте, Ханты-Мансийске, Сургутском районе, Кондинском районе, Урае и городе Покачи. Наибольшая заболеваемость ЭВИ в Сургуте, она составляет 70,4% от заболеваемости округа», - уточняет пресс-служба ведомства.

Тенденции к снижению заболеваемости пока нет.

Энтеровирусная инфекция – это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами). Основные пути передачи инфекции: водный (при купании в водоемах, зараженных энтеровирусами) и алиментарный (употребление в пищу зараженной воды, грязных овощей и фруктов, молока и других продуктов). Не исключен и воздушно-капельный путь передачи (при чихании, кашле, разговоре).

Инкубационный период составляет от 2 до 10 суток. Симптомы заболевания следующие: острое начало с повышением температуры тела до 38-39 градусов, головная боль, боли в мышцах, тошнота, рвота, гиперемия лица и шеи, слизистых оболочек миндалин, мягкого неба, глотки, увеличение шейных лимфатических узлов.