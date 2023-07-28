В Югре подвели итоги весеннего призыва на срочную службу, который продлился с 1 апреля по 15 июля. Пока это касается молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, со следующего года максимальная планка будет повышена до 30 лет. Согласно официальным данным, в вооруженные силы по итогам призыва в Югре отправились более 1 600 человек – год назад таковых было 1 500 человек.

Как сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, молодые люди из автономного округа отправляются служить во все виды и рода войск, но чаще всего в сухопутные войска, войска национальной гвардии и Росгвардии, дислокация которых осуществляется на территории Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов. В президентский полк ушли 15 военнослужащих. Все они обеспечены формой, зарплатными картами, а также симками для телефонов в рамках социального проекта «Позвони маме».

Старт следующего призыва ожидается 1 октября, он продлится до 31 декабря, и на службу предполагается отправить так же 1,6 тысячи югорчан. Стоит отметить, что 24 июля стартовал прием заявок на отсрочку от военной службы для IT-специалистов. Продлится это до 8 августа. Айтишники могут либо сами сделать заявку на Госуслугах, после чего ее сможет подтвердить работодатель, либо компания подаст списки на «бронь» самостоятельно. Минцифры отправит этот реестр в министерство обороны до 31 августа.