Делегация Югры работает на форуме «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге

Делегация Югры под руководством Натальи Комаровой участвует в экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка», проходящем в Санкт-Петербурге. Губернатор презентовала возможности и заинтересованность автономного округа в расширении международного сотрудничества на сессии «Креативизация экономики: развитие культурных продуктов и брендов». Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, там участники обсудили совместные творческие проекты России и стран Африки, а также расширение работы в сфере искусства, науки и технологий.

«Югра заинтересована в развитии партнерства со странами Африки. Нас объединяет приоритет – сохранение традиций, знаний самобытных народов с богатым историко-культурным наследием, – отметила Наталья Комарова в ходе своего выступления. – У продуктов креативных индустрий автономного округа свои образ, голос. Они опираются на культурный код коренных народов Севера, передаются современникам при использовании этнических элементов национальной символики, при производстве одежды, аксессуаров, сувенирной и туристической продукции. Наши товаропроизводители могут продвигать свою продукцию под единым брендом «Сделано в Югре!»

Впрочем, некоторые контакты со странами Африки у Югры уже имеются – например, представители «черного континента» регулярно участвуют в международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. Кроме того, Наталья Комарова пригласила участников питерского гуманитарного форума принять участие в фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в 2024 году, и в принципе посетить автономный округ.

«У нас в регионе принято говорить: «Увидеть Югру – влюбиться в Россию». Это не только туристический слоган, но и бренд. Капитализация брендов, слоганов и наименований – это общемировая практика, которая может быть усилена за счет международной культурной диффузии. Ждем вас на гостеприимной югорской земле, в Ханты-Мансийске – Новогодней столице Сибири. Кстати, это тоже товарный знак», – резюмировала Наталья Комарова.